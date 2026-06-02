Политика

Ответственные должностные лица должны принимать волевые решения без опаски – Токаев

президент РК Касым-Жомарт Токаев, аким Алматинской области Марат Султангазиев, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 14:11 Фото: akorda.kz
Необходимо создать благоприятную инвестиционную среду. Об этом 2 июня 2026 года заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по развитию города Алатау, сообщает Zakon.kz.

Приоритетной задачей, как подчеркнул президент, является обеспечение максимально комфортных условий для инвесторов и высочайшего уровня сервиса.

"В первую очередь требуется строго соблюсти все международные стандарты. Особенно это важно в тех областях, где национальное регулирование объективно отстает от передовых практик. Запуск данной работы – ключ к нашему ускоренному и передовому росту. Ответственные должностные лица должны принимать волевые решения без опаски. Это не просьба, не совет, это – конкретное поручение".Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, города с особым правовым статусом перехватывают лидерство, активно и смело привлекая глобальный капитал.

"Защита зарубежных инвестиций, оказание услуг по принципу "единого окна", обеспечение прозрачности условий и неизменности гарантий государством являются насущными и первостепенными задачами. Необходимо обеспечить качественную организацию процессов и сформировать устойчивую экосистему для масштабирования притока инвестиций".Касым-Жомарт Токаев

Чтобы добиться максимального эффекта, как считает президент, нужно привлечь пул крупных инвесторов, создав для них благоприятную среду и развитую экосистему.

"Конечно, это масштабный процесс. Поэтому важно сконцентрироваться на приоритетных направлениях: IT-секторе, промышленности, транспорте и логистике, туризме, медицине, образовании. Как мне доложили, на сегодняшний день уже сформирован пул из более чем 50 инвестиционных проектов с совокупным объемом вложений около 2 трлн тенге и созданием свыше 50 тыс. рабочих мест. В ближайшие год-два нужно кратно расширить этот портфель с привлечением инвесторов в приоритетные отрасли".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что особое внимание следует уделить стимулированию отечественного бизнеса, который должен стать полноправным участником развития города, а не сторонним наблюдателем.

"Это имеет принципиальное значение, поскольку опыт таких городов, как Шэньчжэнь, показывает, что в первые десять лет большая часть инвестиций в его развитие составляли внутренние, а не иностранные вложения. Шэньчжэнь, Хайнань, Дубай, Сингапур – во всех этих случаях государство выступало первым инвестором, создавая базовую инфраструктуру. Тем самым запускался устойчивый инвестиционный цикл, когда для бизнеса снижались риски и создавались предсказуемые условия".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент рассказал, каким будет город будущего в Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
