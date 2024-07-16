Казахстанский Гауди: петропавловец смастерил средневековые замки вокруг своего дома

Житель Петропавловска восхищает своим трудолюбием и творчеством. Он на протяжении долгих лет создает сказочные крепости вокруг своего дома, сообщает Zakon.kz.

Пенсионер Анвар Файзулин необычно благоустроил участок вокруг своего дома. Раньше он работал водителем. Однако ему все время не давала покоя мусорная свалка на крутом склоне горы около его жилища. Тогда он принялся не только вычищать территорию, но и превращать ее в настоящее произведение искусства.

Сегодня множество средневековых замков и сказочных крепостей в микрорайоне Подгоры не только приковывают внимание, но и поражают своими масштабами. Люди дивятся, как креативно и со вкусом подошла к мастерству семья Файзулиных.

"В Петропавловске живет Анвар Галимович Файзулин – скромный, немногословный и трудолюбивый человек. Он создал вокруг своего дома такую вот красоту своими руками. Средневековье на склоне горы – выходя утром это первый вид из его дома. На грядках между замков растут клубника, свекла и морковь, много хвойных деревьев. А экскурсию нам провел Анвар Галимович и его внуки Дамир и Диляра, которые помогают ухаживать за грядками. Такие искусные и трудолюбивые люди всегда вызывают восхищение и уважение! Пожалуй, одно из самых красивых мест в городе", – поделилась видео блогер Айгуль.

Юзеры подметили, что любоваться городком приходят не только горожане, но и туристы из разных уголков страны. А комментаторы сравнили работы Анвара Файзулина с известным испанским архитектором Антонио Гауди.

Низкий поклон и крепкого здоровья Анвару Галимовичу, неописуемая красота, великолепная архитектура и фантазия! Крепкого здоровья мастеру и новых идей и вдохновений его золотым рукам!

Какая красота, он объединил архитектуру, дизайн. Прямо казахстанский Гауди.

Очень красиво, золотые руки.

Ранее мы писали о жительнице Костаная, которая создает необычные картины для дома. 38-летняя художник-дизайнер пишет интерьерные картины в контурной технике, где важную роль играет золотая обводка. Еще ее творчество приковывает внимание тем, что оно исполнено в национальном стиле.