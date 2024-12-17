Новогоднее украшение частного дома в ВКО удивило казахстанцев

Праздничное оформление дома жителя Риддера, при помощи световой иллюминации и сказочных фигур, вызвало удивление у его земляков, сообщает Zakon.kz.

Как передает корреспондент YK-news.kz Леонид Троценко, на территории дома Виктора Клубничкина по ул. Пролетарская удобно расположились северные олени и нагруженные рождественскими подарками сани с Санта-Клаусом.

"Фигурки я выпиливал из фанеры, потом разукрасил. Жена для главного символа Нового года сшила достойный наряд. Поколдовал с проводкой, гирляндами. Как только наступают сумерки, включаю. Все начинает сверкать, переливаться праздничными огнями, как и должно быть в канун веселого зимнего праздника!" – поделился Виктор Клубничкин.

В палисаднике семьи Клубничкиных установлена скульптура лося в натуральную величину. Несколько лет назад после реконструкции одного из городских парков фигуру животного выбросили на свалку. Неравнодушный мастер взялся за дело и теперь лось также составляет достойную компанию праздничным персонажам.

Фото: m.yk-news.kz/Леонид Троценко

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