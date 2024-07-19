Как и куда подавать ходатайство по уголовному делу: разъяснение Генпрокуратуры

В Генеральной прокуратуре РК пояснили, что ходатайство в рамках уголовного дела можно подать в режиме онлайн, сообщает Zakon.kz.

Для этого необходимо использовать специальный сервис.

Для подачи ходатайства нужно авторизоваться в разделе Публичный сектор ЕРДР и перейти в нужный функционал. После авторизации на портале информация ЭЦП автоматически считывается, и система направляет запрос в ЕРДР о том, действительно ли вы являетесь участником уголовного процесса.

Для обеспечения тайны следствия доступ к уголовному делу, а также право на подачу ходатайства имеют только его участники.



