Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как и куда подавать ходатайство по уголовному делу: разъяснение Генпрокуратуры

Как и куда подавать ходатайство по уголовному делу: разъяснение Генпрокуратуры, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 14:00 Фото: pixabay
В Генеральной прокуратуре РК пояснили, что ходатайство в рамках уголовного дела можно подать в режиме онлайн, сообщает Zakon.kz.

Для этого необходимо использовать специальный сервис.

Для подачи ходатайства нужно авторизоваться в разделе Публичный сектор ЕРДР и перейти в нужный функционал. После авторизации на портале информация ЭЦП автоматически считывается, и система направляет запрос в ЕРДР о том, действительно ли вы являетесь участником уголовного процесса.

Для обеспечения тайны следствия доступ к уголовному делу, а также право на подачу ходатайства имеют только его участники.


Читайте также

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
Глобальный сбой Microsoft: Минцифры Казахстана опубликовало заявление
Вернули с того света: героическое спасение тонувшего ребенка обсуждает Казнет
Вернули с того света: героическое спасение тонущего ребенка обсуждает Казнет
Жару до 39℃ и дожди с грозами прогнозируют на выходные в Казахстане
Жару до 39℃ и дожди с грозами прогнозируют на выходные в Казахстане
Константин Вноровский
2024 год Генпрокуратура разъясняет
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: