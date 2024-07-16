От Льва до Девы: названы самые хитрые знаки зодиака среди женщин

Астрологи назвали пять представительниц зодиакального круга, которые чаще всего используют женские хитрости и любят плести интриги. Кроме того, у них получается вывернуть любую ситуацию себе на пользу, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, пятое место занимает величественный Лев.

Женщины-Львы хитрят для улучшения своего положения или получения преимущества над другими. При этом не слишком хорошо маскируются, все их хитрости шиты белыми нитками. Но в тот момент, когда женщины-Львы близки к провалу, их выручает харизма огненной стихии.

На четвертом месте расположился Овен. Истинная цель всех хитростей и манипуляций этого огненного знака, чтобы их оставили в покое. Кроме того, рожденные под этим знаком умело мотивируют людей таскать для них каштаны из огня, хотя своих обещаний потом не выполняют.

Третье место – Близнецы

Это двойной знак, и потому двуличие является их базовой "ценностью". Как правило, они манипулируют другими людьми без всякой корыстной цели, просто потому, что иначе не могут. При этом могут сделать больно близким людям или всерьез испортить им жизнь, но даже не заметить этого.

Второе место заняли Весы. Они часто страдают от низкой самооценки, испытывают страх и неуверенность, чувствуют тревогу и уязвимость. Поэтому, как отмечено в публикации "АиФ", стравливают между собой коллег по работе, друзей, родственников, ухажеров, даже своих детей. А еще женщина-Весы получает двойную выгоду, выступая переговорщиком в конфликте, который сама же и организовала.

Почетное первое место достается Деве. Они хладнокровные, рациональные, действуют под влиянием логики, а не эмоций. Их хитрость и коварство скрыты так глубоко, что незаметны окружающим. Люди готовы сделать для них абсолютно все, а если кто-то не поддастся на хитрости и встанет на пути, женщина-Дева так же спокойно и сосредоточенно пройдет по головам к своей цели.

Специалисты уверяют, что в астрологии четыре знака зодиака считаются наиболее необязательными: Близнецы, Стрелец, Водолей и Рыбы. Хоть эти знаки и обладают рядом положительных качеств, однако часто не выполняют свои обещания.