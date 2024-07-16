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Проезд по улице Манаса в Алматы перекроют

Перекроют улицу Манаса, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 15:07 Фото: Zakon.kz
В Алмалинском районе Алматы временно закроют проезд на одном из участков по улице Манаса для проведения ремонтных работ на теплосетях, сообщает Zakon.kz.

С 9:00 17 июля до 9:00 19 июля будет закрыто движение автотранспорта от улицы Шевченко до проспекта Абая, передает городской акимат со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Отмечается, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

"Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее в Алмалинском районе Алматы уже закрыли проезд по нескольким улицам для проведения ремонтных работ на теплосетях.

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