В Наурызбайском районе Алматы на месяц перекроют одну из улиц

В Алматы в рамках реализации проекта по пробивке улицы Толе би до границы города вводится временное ограничение движения автотранспорта по улице Жуалы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате города, в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей с 08:00 29 июня до 08:00 29 июля движение будет ограничено на участке от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра.

Объезд будет организован по улицам Байкена Ашимова, Жуманиязова и далее Толе би.

Фото: акимат Алматы

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", – обратились к жителям и гостям мегаполиса в городской администрации.