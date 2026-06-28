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События

В Наурызбайском районе Алматы на месяц перекроют одну из улиц

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 15:45 Фото: Zakon.kz
В Алматы в рамках реализации проекта по пробивке улицы Толе би до границы города вводится временное ограничение движения автотранспорта по улице Жуалы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате города, в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей с 08:00 29 июня до 08:00 29 июля движение будет ограничено на участке от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра.

Объезд будет организован по улицам Байкена Ашимова, Жуманиязова и далее Толе би.

ограничение, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 15:45

Фото: акимат Алматы

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", – обратились к жителям и гостям мегаполиса в городской администрации.
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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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