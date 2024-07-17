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Полицейским могут разрешить скрытно фиксировать нарушения ПДД

Полицейским могут разрешить скрытно фиксировать нарушения ПДД, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 15:23 Фото: Zakon.kz
МВД рекомендует разрешить полицейским на служебных автомашинах без опознавательных знаков, фиксировать нарушения на трассах, сообщает Zakon.kz.

Вопрос был поднят на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам дорожной безопасности под руководством председателя Комитета по правовой статистике Генпрокуратуры Сабита Нурлыбая.

На заседании был рассмотрен опыт Атырауской области, где успешно было апробировано патрулирование загородных трасс на служебных автомашинах полиции без опознавательных знаков, оборудованных современными системами фотовидеофиксации нарушений.

Информация о таких правонарушениях автоматически направляется в Процессинговый центр ЕРАП КПСиСУ ГП, а сам правонарушитель получает уведомление о штрафе.

В мае было принято решение о фиксации нарушений скоростного режима на дорогах республиканского значения.

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