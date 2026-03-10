#Референдум-2026
Общество

Водителям Алматы напомнили о важном изменении в фиксации нарушений ПДД

Камеры видеонаблюдения, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 16:13 Фото: Zakon.kz
Дополнительные виды нарушений правил дорожного движения (ПДД) начнут фиксировать в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что с 12 марта вступают в силу изменения в статье 31 Кодекса об административных правонарушениях, принятые в рамках Цифрового кодекса. Нововведения касаются порядка автоматической фиксации правонарушений в сфере дорожного движения.

"Новые нормы не вводят дополнительных запретов и не ужесточают требования для водителей. Закон остается прежним – меняется только способ фиксации нарушений. Наша задача повысить дисциплину на дорогах и обеспечить безопасность граждан за счет современных технологий", – сообщил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.

По его словам, ранее автоматические системы фиксировали шесть видов нарушений:

  • превышение скорости;
  • проезд на запрещающий сигнал светофора;
  • несоблюдение разметки и дорожных знаков;
  • неправильную остановку или стоянку;
  • нарушение правил обгона и непредоставление преимущества пешеходам.

Теперь функционал расширяется. Камеры автоматической фиксации смогут выявлять дополнительные нарушения, в том числе:

  • использование телефона за рулем;
  • управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности.
"Кроме того, интеграция с государственными базами данных позволит фиксировать нарушения, связанные с документами: отсутствие обязательного страхования, просроченный технический осмотр и иные случаи, предусмотренные законодательством", – отметили в ДП.

В отдельных ситуациях, где законом предусмотрено предупреждение, система сможет оформлять его автоматически.

В Министерстве внутренних дел ранее подробно рассказали о грядущих изменениях.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
