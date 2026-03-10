Водителям Алматы напомнили о важном изменении в фиксации нарушений ПДД
Фото: Zakon.kz
Дополнительные виды нарушений правил дорожного движения (ПДД) начнут фиксировать в Алматы, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что с 12 марта вступают в силу изменения в статье 31 Кодекса об административных правонарушениях, принятые в рамках Цифрового кодекса. Нововведения касаются порядка автоматической фиксации правонарушений в сфере дорожного движения.
"Новые нормы не вводят дополнительных запретов и не ужесточают требования для водителей. Закон остается прежним – меняется только способ фиксации нарушений. Наша задача повысить дисциплину на дорогах и обеспечить безопасность граждан за счет современных технологий", – сообщил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.
По его словам, ранее автоматические системы фиксировали шесть видов нарушений:
- превышение скорости;
- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- несоблюдение разметки и дорожных знаков;
- неправильную остановку или стоянку;
- нарушение правил обгона и непредоставление преимущества пешеходам.
Теперь функционал расширяется. Камеры автоматической фиксации смогут выявлять дополнительные нарушения, в том числе:
- использование телефона за рулем;
- управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности.
"Кроме того, интеграция с государственными базами данных позволит фиксировать нарушения, связанные с документами: отсутствие обязательного страхования, просроченный технический осмотр и иные случаи, предусмотренные законодательством", – отметили в ДП.
В отдельных ситуациях, где законом предусмотрено предупреждение, система сможет оформлять его автоматически.
В Министерстве внутренних дел ранее подробно рассказали о грядущих изменениях.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript