Водителям Алматы напомнили о важном изменении в фиксации нарушений ПДД

Дополнительные виды нарушений правил дорожного движения (ПДД) начнут фиксировать в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что с 12 марта вступают в силу изменения в статье 31 Кодекса об административных правонарушениях, принятые в рамках Цифрового кодекса. Нововведения касаются порядка автоматической фиксации правонарушений в сфере дорожного движения.

"Новые нормы не вводят дополнительных запретов и не ужесточают требования для водителей. Закон остается прежним – меняется только способ фиксации нарушений. Наша задача повысить дисциплину на дорогах и обеспечить безопасность граждан за счет современных технологий", – сообщил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.

По его словам, ранее автоматические системы фиксировали шесть видов нарушений:

превышение скорости;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

несоблюдение разметки и дорожных знаков;

неправильную остановку или стоянку;

нарушение правил обгона и непредоставление преимущества пешеходам.

Теперь функционал расширяется. Камеры автоматической фиксации смогут выявлять дополнительные нарушения, в том числе:

использование телефона за рулем;

управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности.

"Кроме того, интеграция с государственными базами данных позволит фиксировать нарушения, связанные с документами: отсутствие обязательного страхования, просроченный технический осмотр и иные случаи, предусмотренные законодательством", – отметили в ДП.

В отдельных ситуациях, где законом предусмотрено предупреждение, система сможет оформлять его автоматически.

В Министерстве внутренних дел ранее подробно рассказали о грядущих изменениях.