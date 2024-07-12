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Где в Казахстане жить дешевле всего – рейтинг регионов

Казахстан, уровень цен, рейтинг , фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 14:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Годовая инфляция в Казахстане продолжает медленно замедляться. И все же уровень роста цен очень большой. В мае он составил 8,5%, что ниже на 0,2%, чем в апреле. При этом в разных регионах страны – разная инфляция, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, в июне 2024 года самый высокий годовой уровень инфляции сложился в девяти регионах, из них наибольший – в Карагандинской (11,3%) и Мангистауской (10,6%), Атырауской областях (10,1%) и в ВКО (10,1%). Минимальный рост цен отмечен в Кызылординской области (8,1%).

Ранее мы объясняли, почему инфляция так сильно отличается в зависимости от региона страны. Здесь есть три главные причины:

во–первых, в каждой области своя структура потребления. Например, на юге едят больше овощей, а на севере – мяса;

во–вторых, в разных регионах по–разному происходит рост экономической активности, а значит, и доходов населения. Это зависит, например, от реализации крупных проектов и госпрограмм. Уровень доходов населения напрямую влияет на цены.

в–третьих, важную роль играют транспортная доступность региона и климат. Так, цены на фрукты ниже в южных регионах, где их непосредственно выращивают, а в северные регионы их привозят, соответственно, в цену продукта заложена и цена логистики.

Таблица инфляция, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 14:20

Фото: stat.gov.kz

Два интересных рейтинга, отражающих реальный рост цен, составил телеграм–канал "Черный лебедь, рак и щука". Первый из них – рейтинг коммунальных платежей (в тенге).

Сегодня самая высокая оплата на содержание жилища за 1 кв.м. сложилась в Астане (68,55), самая низкая – в Кызылорде 23,76.

За 1 Гкал центрального отопления дороже всех платят в Алматы (7369,4), дешевле всего – в Кокшетау (2505,6).

Самый дорогой кубометр горячей воды – в Караганде (583,1), самый дешевый – в Астане (179,3), холодная вода дороже всего в Актау (268,7), дешевле всего – в Кызылорде (43,1).

Вывоз мусора в расчете на человека дороже всего в Алматы (719), дешевле – в Туркестане (226).

В целом по стране пакет коммунальных услуг "стоит" 8729 тенге.

А вот статистика стоимости коммунальных услуг по регионам (в тенге):

  • Алматы – 10849
  • Караганда – 8894
  • Костанай – 8809
  • Шымкент – 8666
  • Атырау – 8593
  • Уральск – 8347
  • Петропавловск – 7415
  • Семей – 7337
  • Талдыкорган – 7236
  • Конаев – 6989
  • Актобе – 6980
  • Павлодар – 6579
  • Усть–Каменогорск – 6545
  • Астана – 6439
  • Тараз – 6205
  • Кызылорда – 5802
  • Туркестан – 5754
  • Кокшетау – 5745
  • Актау – 4708
  • Жезказган – 3653.

Этот же канал составил еще один рейтинг регионов, который назвал "Индекс бешбармака и шарлотки"

Оказывается, дешевле всего оба блюда приготовить в Уральске. Дороже всего шарлотка обойдется в Астане, а бешбармак – в Алматы.

Состав продуктов для шарлотки с яблоками:

  1. Яйцо – 4 шт
  2. Сахар – 200 г
  3. Мука – 150 г
  4. Яблоко – 400 гр.

Стоимость блюда (в тенге):

  • Уральск – 541
  • Актобе – 543
  • Тараз – 569
  • Кызылорда – 583
  • Атырау – 587
  • Костанай – 592
  • Семей – 596
  • Туркестан – 600
  • Петропавловск – 612
  • Караганда – 615
  • Павлодар – 620
  • Кокшетау – 623
  • Шымкент – 635
  • Талдыкорган – 648
  • Усть–Каменогорск – 658
  • Жезказган – 663
  • Конаев – 666
  • Алматы – 678
  • Актау – 680
  • Астана – 701.

Состав продуктов для бешбармака:

  1. Конина – 1250 г
  2. Лук – 250 г
  3. Мука пшеничная – 320 г
  4. Яйца – 1 шт.

Стоимость блюда (в тенге):

  • Уральск – 3367
  • Кызылорда – 3381
  • Туркестан – 3529
  • Семей – 3694
  • Шымкент – 3790
  • Усть–Каменогорск – 3841
  • Костанай – 3995
  • Тараз – 4005
  • Атырау – 4015
  • Кокшетау – 4051
  • Жезказган – 4065
  • Актау – 4097
  • Талдыкорган – 4160
  • Караганда – 4468
  • Павлодар – 4507
  • Петропавловск – 4528
  • Астана – 4555
  • Актобе – 4557
  • Конаев – 4606
  • Алматы – 4884.

Ранее мы сравнивали, как изменились цены на продукты в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

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