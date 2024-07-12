Где в Казахстане жить дешевле всего – рейтинг регионов
По данным Бюро национальной статистики, в июне 2024 года самый высокий годовой уровень инфляции сложился в девяти регионах, из них наибольший – в Карагандинской (11,3%) и Мангистауской (10,6%), Атырауской областях (10,1%) и в ВКО (10,1%). Минимальный рост цен отмечен в Кызылординской области (8,1%).
Ранее мы объясняли, почему инфляция так сильно отличается в зависимости от региона страны. Здесь есть три главные причины:
во–первых, в каждой области своя структура потребления. Например, на юге едят больше овощей, а на севере – мяса;
во–вторых, в разных регионах по–разному происходит рост экономической активности, а значит, и доходов населения. Это зависит, например, от реализации крупных проектов и госпрограмм. Уровень доходов населения напрямую влияет на цены.
в–третьих, важную роль играют транспортная доступность региона и климат. Так, цены на фрукты ниже в южных регионах, где их непосредственно выращивают, а в северные регионы их привозят, соответственно, в цену продукта заложена и цена логистики.
Фото: stat.gov.kz
Два интересных рейтинга, отражающих реальный рост цен, составил телеграм–канал "Черный лебедь, рак и щука". Первый из них – рейтинг коммунальных платежей (в тенге).
Сегодня самая высокая оплата на содержание жилища за 1 кв.м. сложилась в Астане (68,55), самая низкая – в Кызылорде 23,76.
За 1 Гкал центрального отопления дороже всех платят в Алматы (7369,4), дешевле всего – в Кокшетау (2505,6).
Самый дорогой кубометр горячей воды – в Караганде (583,1), самый дешевый – в Астане (179,3), холодная вода дороже всего в Актау (268,7), дешевле всего – в Кызылорде (43,1).
Вывоз мусора в расчете на человека дороже всего в Алматы (719), дешевле – в Туркестане (226).
В целом по стране пакет коммунальных услуг "стоит" 8729 тенге.
А вот статистика стоимости коммунальных услуг по регионам (в тенге):
- Алматы – 10849
- Караганда – 8894
- Костанай – 8809
- Шымкент – 8666
- Атырау – 8593
- Уральск – 8347
- Петропавловск – 7415
- Семей – 7337
- Талдыкорган – 7236
- Конаев – 6989
- Актобе – 6980
- Павлодар – 6579
- Усть–Каменогорск – 6545
- Астана – 6439
- Тараз – 6205
- Кызылорда – 5802
- Туркестан – 5754
- Кокшетау – 5745
- Актау – 4708
- Жезказган – 3653.
Этот же канал составил еще один рейтинг регионов, который назвал "Индекс бешбармака и шарлотки"
Оказывается, дешевле всего оба блюда приготовить в Уральске. Дороже всего шарлотка обойдется в Астане, а бешбармак – в Алматы.
Состав продуктов для шарлотки с яблоками:
- Яйцо – 4 шт
- Сахар – 200 г
- Мука – 150 г
- Яблоко – 400 гр.
Стоимость блюда (в тенге):
- Уральск – 541
- Актобе – 543
- Тараз – 569
- Кызылорда – 583
- Атырау – 587
- Костанай – 592
- Семей – 596
- Туркестан – 600
- Петропавловск – 612
- Караганда – 615
- Павлодар – 620
- Кокшетау – 623
- Шымкент – 635
- Талдыкорган – 648
- Усть–Каменогорск – 658
- Жезказган – 663
- Конаев – 666
- Алматы – 678
- Актау – 680
- Астана – 701.
Состав продуктов для бешбармака:
- Конина – 1250 г
- Лук – 250 г
- Мука пшеничная – 320 г
- Яйца – 1 шт.
Стоимость блюда (в тенге):
- Уральск – 3367
- Кызылорда – 3381
- Туркестан – 3529
- Семей – 3694
- Шымкент – 3790
- Усть–Каменогорск – 3841
- Костанай – 3995
- Тараз – 4005
- Атырау – 4015
- Кокшетау – 4051
- Жезказган – 4065
- Актау – 4097
- Талдыкорган – 4160
- Караганда – 4468
- Павлодар – 4507
- Петропавловск – 4528
- Астана – 4555
- Актобе – 4557
- Конаев – 4606
- Алматы – 4884.
Ранее мы сравнивали, как изменились цены на продукты в 2024 году по сравнению с 2023 годом.