Кто, как и в какие сроки рассматривает жалобы на стадии досудебного расследования и в судебном порядке
Фото: Zakon.kz
В Генпрокуратуре рассказали, как подается жалоба на действия дознавателя, следователя, начальника следственного отдела, начальника органа дознания, а также прокурора и в какие сроки жалоба должна быть рассмотрена, сообщает Zakon.kz.
А также разъяснили, в каких случаях можно обращаться с жалобой в суд.
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