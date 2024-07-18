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Кто, как и в какие сроки рассматривает жалобы на стадии досудебного расследования и в судебном порядке

Кто, как и в какие сроки рассматривает жалобы на стадии досудебного расследования и в судебном порядке, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 14:05 Фото: Zakon.kz
В Генпрокуратуре рассказали, как подается жалоба на действия дознавателя, следователя, начальника следственного отдела, начальника органа дознания, а также прокурора и в какие сроки жалоба должна быть рассмотрена, сообщает Zakon.kz.

А также разъяснили, в каких случаях можно обращаться с жалобой в суд.

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