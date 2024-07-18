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Кольцо Жулдыз в Астане перекроют до 22 июля

Кольцо Жулдыз в Астане перекроют до 22 июля , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 14:38 Фото: Zakon.kz
С 18 по 22 июля кольцо Жулдыз в столице будет перекрыто для движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

Об этом оповестила пресс-служба акимата города со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

На участке будут ремонтировать дорожное полотно.

Перекроют до 22 июля , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 14:38

Фото: акимат города Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее стало известно, что в Алатауском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Кожабекова в обоих направлениях.

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