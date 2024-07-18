Кольцо Жулдыз в Астане перекроют до 22 июля
Фото: Zakon.kz
С 18 по 22 июля кольцо Жулдыз в столице будет перекрыто для движения транспорта, сообщает Zakon.kz.
Об этом оповестила пресс-служба акимата города со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.
На участке будут ремонтировать дорожное полотно.
Фото: акимат города Астаны
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Ранее стало известно, что в Алатауском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Кожабекова в обоих направлениях.
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