Одно из шоссе в Астане перекроют
Фото: Zakon.kz
С 22 по 29 июля 2024 года в Астане частично перекроют участок по шоссе Каркаралы от кольца Жулдыз до поворота коттеджного поселка "Garden Village", сообщает Zakon.kz.
При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях, передает ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны".
Будут ремонтировать дорожное полотно.
Фото: Управление транспорта и развития дорожно - транспортной инфраструктуры Астаны
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ". Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны
Ранее стало известно, что в Алматы на двое суток частично перекроют улицу Карасай батыра.
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