Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Одно из шоссе в Астане перекроют

Одно из шоссе в Астане перекроют, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 11:14 Фото: Zakon.kz
С 22 по 29 июля 2024 года в Астане частично перекроют участок по шоссе Каркаралы от кольца Жулдыз до поворота коттеджного поселка "Garden Village", сообщает Zakon.kz.

При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях, передает ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны".

Будут ремонтировать дорожное полотно.


В Астане перекроют шоссе Каркаралы, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 11:14

Фото: Управление транспорта и развития дорожно - транспортной инфраструктуры Астаны


Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ". Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны

Ранее стало известно, что в Алматы на двое суток частично перекроют улицу Карасай батыра.

Читайте также

Тенге, деньги, накопления, Казахстан
"Каждому казахстанцу по 150 тысяч": фейковое объявление от имени Токаева вновь гуляет по Казнету
В Алматы на двое суток частично перекроют улицу Карасай батыра
В Алматы на двое суток частично перекроют улицу Карасай батыра
Машины, автомобили, дорога в Астане, транспорт, дорожное движение в Астане, Астана, новостройки, жилые дома, виды города Астаны
Проезд в автобусах Астаны подорожает c 1 августа
Константин Вноровский
Астана 2024 год Ремонт Автодороги Дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах
Джо Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах
Астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в конце июля
Крушение самолета АН-2 в Акмолинской области: В Минтранспорта сделали заявление
Крушение самолета Ан-2 в Акмолинской области: в Минтранспорта сделали заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: