Одно из шоссе в Астане перекроют

Фото: Zakon.kz

С 22 по 29 июля 2024 года в Астане частично перекроют участок по шоссе Каркаралы от кольца Жулдыз до поворота коттеджного поселка "Garden Village", сообщает Zakon.kz.

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