Адвокат блогеров Жанабыловых ходатайствует о возврате уголовного дела прокурору

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 13 марта адвокат по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой заявил ходатайство о возврате уголовного дела прокурору, указав на неполноту расследования, передает корреспондент Zakon.kz.

По мнению защиты, досудебное расследование проведено неполно и с нарушениями, а в действиях обвиняемых отсутствуют признаки преступлений, предусмотренных статьей 214 частью 2 пунктом 2 и статьей 218 частью 2 пунктом 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Защита считает, что доход в крупном размере не доказан, ущерб не установлен, а денежные средства не имеют преступного происхождения, поэтому, по их мнению, уголовное дело подлежит прекращению.

"Из материалов дела следует, что вменяемые действия связаны с размещением информации в социальной сети Instagram о розыгрыше призов при приобретении обучающего курса стоимостью 30 тысяч тенге. При этом указанные действия были направлены исключительно на стимулирование продажи обучающих курсов, а не осуществление самостоятельной предпринимательской деятельности. Факт осуществления именно незаконной предпринимательской деятельности не установлен, поскольку отсутствуют доказательства систематичности получения дохода именно от незаконной деятельности. Не подтверждена корыстная направленность действий вне рамок зарегистрированного юридического лица, не установлено получение чистого дохода, который требуется диспозиция статей 214 Уголовного кодекса и положение предпринимательского кодекса Республики Казахстан", – заявила адвокат.

По ее словам, согласно заключению судебно-экономической экспертизы, проведенной в рамках досудебного расследования, доходы ТОО "Жана Бизнес" за период с 21 августа по 17 ноября 2025 года составили 246 613 229 тенге, тогда как расходы 248 356 106 тенге, то есть ТОО не получило дохода, а понесло убытки в размере более 2 млн тенге, что полностью исключает "извлечение доходов в крупном размере". Крупным доходом признается сумма, превышающая 2 тыс. МРП на момент совершения деяния.

Прокуроры в свою очередь считают, что ходатайство защиты о возврате дела прокурору является необоснованным, и попросили ходатайство стороны защиты оставить без удовлетворения, назначить главное судебное разбирательство.

Прокурор указал, что собранные по делу материалы – экспертизы, финансовые документы и результаты следственных действий – свидетельствуют о наличии признаков уголовных правонарушений, связанных с осуществлением деятельности без лицензии и получением дохода от такой деятельности.

"Заявление, что ТОО "Жана Бизнес" за период с 21 августа по 17 ноября 2025 года не получило доход, а понесло убытки, является несостоятельным. Подозреваемые действовали умышленно, преследуя корыстные цели и осознавая противоправный характер своих действий. Анализ движения денежных средств установил, что средства участников использовались не по целевому назначению, а направлялись на приобретение автомобилей и иных призов, что противоречит требованиям законодательства. Доводы защиты об отсутствии состава преступления по статье 218 Уголовного кодекса также являются необоснованными. В ходе расследования установлено, что оба подозреваемых были осведомлены о преступном способе получения денежных средств, принимали участие в организации схемы поступления и распоряжались ими", – озвучил прокурор.

После этого судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. 15 сентября рассматривали дело Эльмиры Толегеновой. Блогер-миллионник озвучила свою позицию. Сторона обвинения считает, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.

Материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой были переданы в АФМ для возбуждения уголовного дела.

16 октября в АФМ сообщили, что на блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиру Толегенову заведено уголовное дело.