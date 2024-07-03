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В Актюбинской области продолжается общенациональная акция "Таза Қазақстан"

Продолжается в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 12:25 Фото: акимат Актюбинской области
Актюбинцы активно участвуют в благоустройстве родного края в рамках общенациональной акции "Таза Қазақстан", инициированной Главой государства.

3 июля департамент полиции организовал в Актобе профилактическое мероприятие "Экопатруль".

Сотрудники полиции предупреждали нарушителей правил благоустройства, призывали к соблюдению порядка и чистоты вокруг. Распространили более 200 памяток (флаеров) об ответственности и мерах административного взыскания.

Экопатруль показал, что полиция вносит значительный вклад в акцию "Таза Қазақстан", которая стартовала в стране в апреле. За эти три месяца в результате работы всего общества окрестности стали намного чище. Каждый на своем месте старается сделать город комфортнее и краше.

Продолжается в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 12:25

Фото: акимат Актюбинской области

В этот же день на берегу Актюбинского водохранилища прошел плоггинг-марафон "Jasyl сгоѕѕ 2024". Плоггинг - это экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. Слово состоит из двух понятий: шведского "plocka upp" и "jogging".

Весело, бегая по берегу водоема, под ритмичную музыку девушки и парни на скорость собирали разбросанный повсюду мусор. Ребята старались как можно быстрее наполнить свои мешки, ведь марафон подразумевал конкурс - кто быстрее, кто больше.

И вот общими усилиями собрано 18 тонн отходов. Бумаги, пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты, - все это разносилось ветром, пока молодежь не взялась за дело. За считанные часы картина преобразилась: яркими красками заиграли растения, прибрежный песок.

Продолжается в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 12:25

Фото: акимат Актюбинской области

Это далеко не первое и не последнее мероприятие по акции "Таза Қазақстан". Актюбинцы с воодушевлением восприняли призыв Президента страны, и засучив рукава наводят чистоту в общем доме.

Цифры и факты

С 6 апреля по области проведен двухмесячник по озеленению, санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов.

В акции "Таза Қазақстан" приняли участие 213 954 жителей, задействовано 5 993 учреждения и предприятия.

Очищено 18 982 двора, из них 2 326 многоквартирных жилых домов, 16 656 частных домов. Волонтеры навели порядок и во дворах ветеранов труда, пожилых людей, помогли им в благоустройстве.

Продолжается в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 12:25

Фото: акимат Актюбинской области

Убран мусор в 276 парках и скверах. В городах и селах высажено 285 910 деревьев и 6 350 кустарников. Активное участие в озеленении принимает молодежь трудовых отрядов "Жасыл ел".

В целом, за три месяца очистили от мусора береговые линии 205 водоемов (рек, озер, родников). Прибрались вокруг 41 искусственного водоема, фонтана, прочистили 84 526 метров ливневок. Вокруг родников были перекрашены заборы, скамейки, побелены деревья.

Очищена территория вокруг 256 историко-культурных памятников.

Для уборки территорий привлечено 2 866 единиц техники. Вывезено на полигоны ТБО 30 905 тонн отходов.

Продолжается в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 12:25

Фото: акимат Актюбинской области

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