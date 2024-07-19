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Улицу Лавренева в Алматы перекроют

Улицу Лавренева в Алматы перекроют, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 17:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С 22:00 19 июля до 10:00 22 июля движение по улице Лавренева на участке от транспортной развязки Бекмаханова-Майлина до железнодорожного переезда будет перекрыто, сообщает Zakon.kz.

Объезд будет обеспечен по проспекту Суюнбая и улице Захарова, сообщили в акимате города.

На участке будет проводиться средний ремонт.

"Будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации". Пресс-служба акимата города Алматы

Ранее в Алматы на ночь перекрыли движение на участке улицы Каппарова.

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