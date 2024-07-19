Улицу Лавренева в Алматы перекроют
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С 22:00 19 июля до 10:00 22 июля движение по улице Лавренева на участке от транспортной развязки Бекмаханова-Майлина до железнодорожного переезда будет перекрыто, сообщает Zakon.kz.
Объезд будет обеспечен по проспекту Суюнбая и улице Захарова, сообщили в акимате города.
На участке будет проводиться средний ремонт.
"Будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации". Пресс-служба акимата города Алматы
Ранее в Алматы на ночь перекрыли движение на участке улицы Каппарова.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript