Улицу Лавренева в Алматы перекроют

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

С 22:00 19 июля до 10:00 22 июля движение по улице Лавренева на участке от транспортной развязки Бекмаханова-Майлина до железнодорожного переезда будет перекрыто, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: