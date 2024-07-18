В Алматы на ночь перекроют движение на участке улицы Каппарова

В связи с проведением среднего ремонта участка ул. Каппарова вводятся временные ограничения движения. Об этом 18 июля 2024 года рассказали в акимате Алматы, сообщает Zakon.kz.

Так, с 23:00 18 июля до 06:00 19 июля движение будет перекрыто на участке от ул. Ушкемпирова до комплекса лыжных трамплинов "Сункар".

"Объезд будет обеспечен по улицам Жамакаева и Ушкемпирова. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее сообщалось, что с 18 по 22 июля 2024 года кольцо Жулдыз в Астане будет перекрыто для движения транспорта.