Одну из улиц перекроют в Алматы с 29 июля по 31 августа

В Турксибском районе Алматы частично ограничат движение на одном из участков улицы Лавренева, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 июля 2025 года, рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети":

"В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Турксибском районе Алматы продолжается плановая реконструкция теплосетей. В ходе работ осуществляется замена теплотрассы общей протяженностью 4,1 км, введенной в эксплуатацию в 1965 году. В связи с этим с 29 июля по 31 августа 2025 года движение автотранспорта по западной стороне ул. Лавренева – от дома №43а на ул. Наманганской до ул. Майлина – будет ограничено. Двустороннее движение автотранспорта будет организовано по восточной стороне улицы".

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Уточняется, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью.

"В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена. Данная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 42 многоквартирных жилых домов, детского сада, поликлиники и 4 других объектов", – заключили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

27 июля 2025 года жителям Алматы сообщили о перекрытии улицы в центре города.