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Названы знаки зодиака, которые чаще других оформляют кредиты

Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 17:52 Фото: freepik
Среди знаков зодиака есть те, кто чаще других оформляют потребительские кредиты. Астрологи обратились к данным финансовых аналитиков и на основе этого составили свой рейтинг, сообщает Zakon.kz.

Козероги, Близнецы, Раки и Девы стали лидерами этой подборки. Как отметили в публикации iz.ru, представители этих знаков оставили больше всего заявок на кредиты как в текущем 2024-м, так и в 2023 году.

Но прослеживается и обратная динамика: доля Козерогов в займах снизилась с 9,2% до 8,9%, Дев – с 8,8% до 8,7%, а Раков и Близнецов выросла с 8,6% до 8,7% и 8,8%.

На сегодняшний день больше всего заявок на ипотеку оставили Близнецы (8,8%), Раки (8,7%) и Козероги (8,6%). Девы оказались на четвертой позиции с долей 8,5%. Чаще других кредитными картами и микрозаймами интересуются Козероги, Раки и Близнецы (на них пришлось по 8,8% оставленных заявок).

Наименьший интерес ко всем кредитным продуктам проявляют Скорпионы. Их доля в общем числе запросов на потребительские кредиты и кредитные карты в течение этого года держится на отметке 7,6%, на ипотеку снизилась с 7,6 до 7,5%, а на микрозаймы – с 7,8 до 7,6%.

Это не все, что астрологи рассказали о знаках зодиака в этом году. Ранее известный российский астролог Тамара Глоба перечиcлила дни июля 2024 года, в которые нужно быть очень внимательными и острожными. Жаркий июльский месяц может принести неожиданные события и потенциально опасные ситуации. Подробнее читайте здесь.

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