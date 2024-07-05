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В Алматы отремонтируют трубопровод впервые за 34 года

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, рабочие, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 16:03 Фото: Zakon.kz
В Алматы ограничат движение по улице Токтабаева для замены трубопровода, введенного в эксплуатацию с 1990 года. Об этом 5 июля 2024 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе городского акимата.

Согласно распространяемому сообщению, с 6 июля по 15 сентября 2024 года в Ауэзовском районе Алматы будет ограничено движение для автотранспорта по улице Токтабаева от улицы Семятовой с переходом на улицу Тургенева до улицы Черепанова.

Движение на указанном участке будет перекрыто в обе стороны.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 810 метров, введенного в эксплуатацию с 1990 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"
карта перекрытие дорога Алматы трубопровод, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 16:03

Фото: пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Примечательно, что данный трубопровод обеспечивает теплом 14 многоквартирных жилых домов и четыре прочих объекта. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.

Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Ранее сообщалось, что с 20:00 5 июля до 23:00 8 июля 2024 года в Жетысуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта в микрорайоне Айнабулак на пересечении улиц Жумабаева и Макатаева.

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