В Алматы отремонтируют трубопровод впервые за 34 года
Согласно распространяемому сообщению, с 6 июля по 15 сентября 2024 года в Ауэзовском районе Алматы будет ограничено движение для автотранспорта по улице Токтабаева от улицы Семятовой с переходом на улицу Тургенева до улицы Черепанова.
Движение на указанном участке будет перекрыто в обе стороны.
"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 810 метров, введенного в эксплуатацию с 1990 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"
Фото: пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"
Примечательно, что данный трубопровод обеспечивает теплом 14 многоквартирных жилых домов и четыре прочих объекта. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.
Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.
Ранее сообщалось, что с 20:00 5 июля до 23:00 8 июля 2024 года в Жетысуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта в микрорайоне Айнабулак на пересечении улиц Жумабаева и Макатаева.