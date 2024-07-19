Актау на одну ночь останется без воды

Фото: pexels

19 июля с 23:00 до 09:00 20 июля подача питьевой воды с ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зоны города Актау будет отключена, передает Zakon.kz.

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