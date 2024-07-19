Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Актау на одну ночь останется без воды

Актау на одну ночь останется без воды, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 19:26 Фото: pexels
19 июля с 23:00 до 09:00 20 июля подача питьевой воды с ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зоны города Актау будет отключена, передает Zakon.kz.

Причина – вынужденные ремонтные работы на магистральном трубопроводе ЦУВС-2 – ЦУВС-3 ТОО "МАЭК", сообщили в организации.


"ЦУВС-3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 города Актау; 40 и 41 дома 16-го микрорайона, жилые комплексы "Абырой", "Несибе", "УайтХаус", "Отпан тауэрс"; а также ЖК "Дукат - 1д", "Жанболат" 17 микрорайона, микрорайоны 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, Толкын-1, Толкын-2", - говорится в сообщении.

Подача питьевой воды на ЦУВС-4 будет осуществляться в штатном режиме.

В ОО "МАЭК" принесли извинения за временные неудобства.

Ранее стало известно, что в Алматы с 22 июля начинаются испытания теплосетей.

Читайте также

Логово змей около Каспия: эксперт объяснил их скопление
Логово змей около Каспия: эксперт объяснил их скопление
Коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги
Стало известно, кто в Алматы будет больше платить за воду и теплоснабжение
Когда начнется прием заявлений для участия в августовском ЕНТ
Когда начнется прием заявлений для участия в августовском ЕНТ
Константин Вноровский
Актау 2024 год Вода Водоснабжение
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: