Питьевую воду отключат на весь день в одном из городов Казахстана
На территории ЦУВС-3 (центральный узел водоснабжения) города Актау проведут плановую замену трубопроводов питьевой воды, поэтому в нижних и верхних зонах города ее полностью отключат, сообщает Zakon.kz.
По данным Lada.kz, в ТОО "МАЭК" сообщили, что работы запланированы на 8 декабря. Подача питьевой воды на микрорайоны, запитанные от ЦУВС-3, будет полностью прекращена с 00:00 до 24:00 часов.
После завершения ремонтных мероприятий специалисты приступят к восстановлению гидравлического режима. Планируемое время полного возобновления водоснабжения – 06:00 часов 9 декабря.
Жителям рекомендуется заранее запастись необходимым количеством воды и учитывать временное отключение при планировании бытовых дел.
Ранее Серик Шапкенов рассказал, что делается для обеспечения населения качественной питьевой водой.
