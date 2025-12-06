#Казахстан в сравнении
Общество

Питьевую воду отключат на весь день в одном из городов Казахстана

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 02:59 Фото: pexels
На территории ЦУВС-3 (центральный узел водоснабжения) города Актау проведут плановую замену трубопроводов питьевой воды, поэтому в нижних и верхних зонах города ее полностью отключат, сообщает Zakon.kz.

По данным Lada.kz, в ТОО "МАЭК" сообщили, что работы запланированы на 8 декабря. Подача питьевой воды на микрорайоны, запитанные от ЦУВС-3, будет полностью прекращена с 00:00 до 24:00 часов.

После завершения ремонтных мероприятий специалисты приступят к восстановлению гидравлического режима. Планируемое время полного возобновления водоснабжения – 06:00 часов 9 декабря.

Жителям рекомендуется заранее запастись необходимым количеством воды и учитывать временное отключение при планировании бытовых дел.

Ранее Серик Шапкенов рассказал, что делается для обеспечения населения качественной питьевой водой.

Аксинья Титова
