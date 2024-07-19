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Скопление змей около Каспия объяснил эксперт

Логово змей около Каспия: эксперт объяснил их скопление, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 20:01 Фото: pixabay
Руководитель отдела "Экзотариум" зоопарка Алматы Александр Гурнев 19 июля изучил завирусившееся в Сети видео, на котором мужчины столкнулись с большим скоплением змей близ Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Он считает, что, скорее всего, видео не свежее и было снято весной.

"Это водяные ужи. Само явление вполне нормальное. Они достаточно часто образуют большие скопления в хороших местах, где есть питание. Главное для них – рыба. Меня смущает время сьемки, это может быть ранняя весна. Тогда ситуация могла быть связана с тем, что у них был брачный период, шел сезон размножения", – пояснил герпетолог.

В случае, если видео было снято недавно, Александр Гурнев выдвинул несколько версий такого поведения змей.

"Либо надо "копать" глубже, если это свежее видео. В таком случае возможно, что рядом шло строительство или еще что-то подобное. Из-за чего змеи были вынуждены переместиться в другое место. Еще тот факт, что ужи, как правило, когда вода прогрета, пытаются скрыться в воде. Здесь они в море не уползают, поэтому можно сделать заключение, что вода холодная и змеи находились на прогреве, там, где тепло", – отметил спикер.

При таких встречах эксперт попросил людей не подходить к животным, не тревожить их, тем более снимать на видео. И самое главное – не пытаться их убить.

Ранее сообщалось, что большое скопление змей близ Каспийского моря засняли очевидцы. 

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