Появилось видео спасенного на Каспии военного из больницы: что известно о его состоянии
Так, соответствующими кадрами из Мангистауской областной больницы (МОБ) поделился актауский общественник и блогер Азамат Сарсенбаев.
По данным общественника, спасенного зовут Акжол Темиралиев, 2007 года рождения.
"В настоящее время состояние парня – стабильное. Он ходит, самостоятельно ест и разговаривает. Врачи сделали все, что от них требуется. Теперь парню нужно восстанавливаться и приходить в себя", – написал Азамат Сарсенбаев.
Также о состоянии военного рассказал руководитель Управления здравоохранения (УЗ) Мангистауской области Бекболат Избасаров:
"Один из военнослужащих был доставлен в областную больницу. При поступлении были проведены все диагностические мероприятия. В настоящее время состояние военнослужащего стабильное. Проходит лечение в отделении терапии, находится на постоянном контроле медицинских сотрудников".
24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений военнослужащих унесло в Каспийское море. Они выполняли учебно-боевые задачи на побережье Каспийского моря, когда резко ухудшилась погода и усилился ветер.
Изначально сообщалось, что в море унесло 19 военнослужащих. Позже в акимате Мангистауской области уточнили данные – 17 человек. Известно, что 12 военных погибли, троих удалось спасти. Один из спасенных – в больнице.
25 сентября в Минобороны заявили, что найдены тела двух пропавших военнослужащих. Таким образом, число погибших в результате трагедии на Каспии в Мангистау увеличилось до 14 человек.
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По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
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