#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
441.89
502.56
5.19
Общество

Появилось видео спасенного на Каспии военного из больницы: что известно о его состоянии

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 11:11 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сегодня, 25 сентября 2026 года, в социальных сетях появилось видео со спасенным на Каспийском море военнослужащим. А о его состоянии рассказали врачи, сообщает Zakon.kz.

Так, соответствующими кадрами из Мангистауской областной больницы (МОБ) поделился актауский общественник и блогер Азамат Сарсенбаев.

По данным общественника, спасенного зовут Акжол Темиралиев, 2007 года рождения.

"В настоящее время состояние парня – стабильное. Он ходит, самостоятельно ест и разговаривает. Врачи сделали все, что от них требуется. Теперь парню нужно восстанавливаться и приходить в себя", – написал Азамат Сарсенбаев.

Также о состоянии военного рассказал руководитель Управления здравоохранения (УЗ) Мангистауской области Бекболат Избасаров:

"Один из военнослужащих был доставлен в областную больницу. При поступлении были проведены все диагностические мероприятия. В настоящее время состояние военнослужащего стабильное. Проходит лечение в отделении терапии, находится на постоянном контроле медицинских сотрудников".

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений военнослужащих унесло в Каспийское море. Они выполняли учебно-боевые задачи на побережье Каспийского моря, когда резко ухудшилась погода и усилился ветер.

Изначально сообщалось, что в море унесло 19 военнослужащих. Позже в акимате Мангистауской области уточнили данные – 17 человек. Известно, что 12 военных погибли, троих удалось спасти. Один из спасенных – в больнице.

25 сентября в Минобороны заявили, что найдены тела двух пропавших военнослужащих. Таким образом, число погибших в результате трагедии на Каспии в Мангистау увеличилось до 14 человек.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 11:11
Гибель военных на учениях в Мангистау: установлены подозреваемые

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 11:11
Приспущенные флаги, поиски двух военных на Каспии и состояние спасенного – кадры из Актау в день траура

25 сентября в Казахстане объявлен общенациональный траур.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Каспийское море, военные, поиски, Уральск, тела, спецрейс
12:33, Сегодня
Трагедия на Каспии: тела трех военных доставили спецрейсом в Уральск
Мангистау, Каспийское море, военные, учения, трагедия, кадры, видео
15:57, 24 сентября 2026
Появились видео с места трагедии на Каспии, где военных унесло в море
Каспийское море, военные, поиски
10:32, Сегодня
Приспущенные флаги, поиски двух военных на Каспии и состояние спасенного – кадры из Актау в день траура
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кирилл Герасименко
13:18, Сегодня
Лучшие теннисисты Казахстана Герасименко и Курмангалиев были разгромлены в 1/8 Азиады
Айбек Оралбай на чемпионате Азии по боксу-2026
13:17, Сегодня
Live: Расписание и результаты боёв казахстанских боксёров на Азиаде
Назым Кызайбай после выхода в финал на чемпионате мира-2025
13:15, Сегодня
Самая титулованная боксёрша Казахстана Назым Кызайбай сенсационно покидает Азиаду
Сборная Казахстана может прибыть на Фареры менее чем за сутки до матча Лиги наций
13:01, Сегодня
Сборная Казахстана может прибыть на Фареры менее чем за сутки до матча Лиги наций
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: