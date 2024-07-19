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Житель Уральска отсудил у акимата свыше 600 тыс. тенге за яму на дороге

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 21:37 Фото: Zakon.kz
Житель Уральска отсудил 603 тысячи тенге у акимата за разбитый в ДТП автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 19 июля "Уральская неделя", водитель попал в аварию на проспекте Абулхаир хана и улицы С. Датова. Причиной ДТП стала яма на дороге. 

"На ремонт автомобиля он потратил порядка 800 тысяч тенге. Эту сумму он предъявил акимату города в своем иске. Обосновал он это свое требование тем, что акимат и его отдел ЖКХ плохо исполняют свои обязанности по содержанию дорог в городе и тем самым создают условия для автомобильных аварий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд удовлетворил иск частично и взыскал с акимата (отдела ЖКХ) в пользу пострадавшего владельца автомобиля материальный ущерб в размере 603 тысячи тенге.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Женщина отсудила у крупного отеля в Астане 1,3 млн тенге за травму в бассейне. 

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