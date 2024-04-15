Акимат – жителям Уральска: Большая вода из России может прийти в любой момент

Акимат Западно-Казахстанской области 15 апреля обратился к жителям города Уральска с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в обращении, в городе сохраняется угроза наводнения.

"По мнению специалистов, в ближайшие два-три дня уровень реки Урал может повыситься из-за большого объема воды, который идет из Ириклинского водохранилища Российской Федерации. Сейчас уровень воды в реке Урал приближается к 8 метрам, опасный уровень – 8,5 метра", – сообщили в акимате.

Над предотвращением наводнения работают все ресурсы местного исполнительного органа и департамента по чрезвычайным ситуациям. В противопаводковых мероприятиях задействовано 350 единиц спецтехники и около 2 тыс. человек. Также на помощь прибыли военнослужащие, сотрудники ДЧС и волонтеры из других регионов и районов области.

"Самое главное – это безопасность граждан. Поэтому необходимо срочно эвакуироваться жителям дачных массивов, расположенных в пойме реки Урал, района Курени, Старицы и Коминтерн, где очень высок риск подтопления. Большой объем воды может прийти в любой момент и затопить ваши дома. Не рискуйте своей жизнью и жизнями своих близких, а срочно переезжайте к своим родным, друзьям или в эвакуационные пункты, которые работают круглосуточно. Не откладывайте эвакуацию!" – обратились в акимате ЗКО.

По всем вопросам можно обратиться в городской штаб по телефонам 24-05-70 и 24-01-94.

13 апреля вице-премьер РК Канат Бозумбаев совершил облет Уральска и русла реки Жайык до границы с Россией. Тогда сообщалось, что начало пика половодья на реке Жайык в связи с поступлением воды из России ожидается 17 апреля через гидропост с. Январцево. В Уральск поступление воды прогнозируется 20-21 апреля.