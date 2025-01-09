Материальный ущерб из-за ямы на дороге взыскал с акимата житель Уральска

9 января в суде №2 Уральска рассмотрели гражданское дело по иску жителя города, который просил суд взыскать с ЖКХ материальный ущерб после ДТП, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы областного суда, истец в марте 2024 года на пересечении улиц Даулеткерея и Лермонтова из-за глубокой ямы попал в ДТП. Выбоины видно не было из-за талой воды. Мужчина смог в суде доказать, что яма образовалась из-за ненадлежащего осмотра ответственных лиц. Суд привлек акимат города к административной ответственности.

Затем, отметили в суде, мужчина решил взыскать материальный ущерб и снова обратился в суд. Он просил взыскать сумму ущерба, причиненного в результате ДТП, в размере 605 080 тенге, и расходы на оценку ущерба в сумме 60 тыс. тенге.

Суд, изучив материалы дела, удовлетворил иск в полном объеме, и взыскал с РГУ в пользу водителя сумму материального ущерба 605 080 тенге и сумму оценки 60 тыс. тенге.

Решение вступило в законную силу.

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