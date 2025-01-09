#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
527.23
544.05
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
527.23
544.05
5.05
Происшествия

Материальный ущерб из-за ямы на дороге взыскал с акимата житель Уральска

материальный ущерб взыскал с акимата житель Уральска, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 18:27 Фото: pixabay
9 января в суде №2 Уральска рассмотрели гражданское дело по иску жителя города, который просил суд взыскать с ЖКХ материальный ущерб после ДТП, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы областного суда, истец в марте 2024 года на пересечении улиц Даулеткерея и Лермонтова из-за глубокой ямы попал в ДТП. Выбоины видно не было из-за талой воды. Мужчина смог в суде доказать, что яма образовалась из-за ненадлежащего осмотра ответственных лиц. Суд привлек акимат города к административной ответственности.

Затем, отметили в суде, мужчина решил взыскать материальный ущерб и снова обратился в суд. Он просил взыскать сумму ущерба, причиненного в результате ДТП, в размере 605 080 тенге, и расходы на оценку ущерба в сумме 60 тыс. тенге.

Суд, изучив материалы дела, удовлетворил иск в полном объеме, и взыскал с РГУ в пользу водителя сумму материального ущерба 605 080 тенге и сумму оценки 60 тыс. тенге.

Решение вступило в законную силу.

Ранее астанчанин отсудил у СТО миллионы за ремонт побитой градом машины.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Двое детей погибли, еще двое – в больнице: в Караганде произошел пожар
Происшествия
14:58, Сегодня
Двое детей погибли, еще двое – в больнице: в Караганде произошел пожар
В Семее трое детей воссоединились с родителями благодаря спасателям
Происшествия
07:17, Сегодня
В Семее трое детей воссоединились с родителями благодаря спасателям
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: