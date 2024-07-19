В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 20 июля

Фото: pixabay

В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые в субботу, 20 июля, ожидаются в Актобе, ночью в городах Астана, Атырау, Костанай, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Ранее в Астане, Алматы и 17 областях было объявлено штормовое предупреждение.

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