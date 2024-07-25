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В четырех городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 26 июля

В четырех городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 26 июля, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 02:16 Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются в пятницу, 26 июля, в городах Алматы, Усть-Каменогорск, Риддер, ночью в городе Атырау, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в Астане, Алматы и 16 областях было объявлено штормовое предупреждение.


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