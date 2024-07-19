Сильная жара, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и Шымкенте, а также 17 областях Казахстана на 20 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане днем временами ожидается гроза.

В Алматы днем временами ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15 м/с.



Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На западе, юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Джангалинском районе ожидается чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, юге Абайской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, в центре области ожидается гроза, днем гроза, на севере, востоке, юге области град, шквал. Ветер юго-западный днем на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза, на севере области туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ночью ожидается туман.

Днем на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на востоке, юге, в центре, днем на большей части области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде временами ожидается гроза.

Ночью на востоке, днем на севере, востоке, в центре Улытауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза.

На юге Павлодарской области ожидается сильный дождь, град. Ночью в южной половине области, днем на большей части области гроза. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге области 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем ожидается гроза.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке, северо-западе, севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара 39 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, в центре области ожидается гроза, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный днем порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер северо-западный днем на юго-востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте ночью и утром ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер западный днем в центре области 15-20 м/с. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 25 м/с. 20 июля на западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе временами ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, западе области, днем на севере, западе, юге области ожидается гроза. Днем на севере, западе, юге области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный днем севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается гроза.

В горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. В Конаеве днем временами ожидается гроза. Ветер юго-западный временами порывы 18 м/с.

Ранее синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, когда в южной столице установится жаркая погода без осадков. Подробнее можно узнать здесь.

