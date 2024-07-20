"Скажи, караванщик, когда же вода": как актаусцы шутят о главной проблеме города

За последние несколько лет жители Актау часто сталкиваются с отсутствием питьевой воды. Многие снимают видео для соцсетей, лайфхаки на случай отключения воды и создают демотиваторы, передает Zakon.kz.

У многих жителей Актау в квартире есть небольшой склад из наполненных пятилитровых баклажек. Сейчас горожане и вовсе принялись скупать баки на 20, 30 и 50 литров. Такое было только в 90-е, когда вода в городе была всего несколько часов в день.

Люди шутят о том, что невозможно искупаться ни днем, ни ночью.

Фото: пользователи соцсетей

Фото: пользователи соцсетей

При постоянном дефиците воды актаусцы придумывают лайфхаки, как можно использовать ее повторно и как экономить. Например, можно вывести шланг от сплит-системы в квартиру, и тогда вода будет набираться в ведро. При высокой влажности за ночь можно набрать до 10 литров воды. Ей можно поливать деревья, смывать туалет и мыть посуду. Также из пятилитровой бутылки можно сделать импровизированный умывальник, а воду, в которой варились продукты, остужать и использовать для полива цветов.





А песню "Учкудук" легендарного ансамбля "Ялла" уже давно сделали гимном Актау и хитом каждого лета на полуострове Мангышлак.







Ранее сообщалось, что Актау почти 18 часов остается без питьевой воды.