Центр Актау остался без воды

Отсутствие питьевой воды в Актау уже не является для жителей новостью. Проблемы с водоснабжением в городе возникают на постоянной основе, сообщает Zakon.kz.

К примеру, сегодня, 3 августа 2024 года, из-за порыва отключили питьевую воду в центре Актау.

В коммунальном предприятии уточнили, что в 11 микрорайоне аварийно отключена питьевая вода в нескольких домах.

Под ограничение попали пять объектов.

"Коммунальщики в настоящее время ведут аварийно-восстановительные раскопочные работы", – сказано в сообщении специалистов.

Они заверяют, что закончат ремонт до вечера. Ориентировочное время – 18:00.

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Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал, как актаусцы шутят о главной проблеме города. Многие снимают видео для соцсетей, лайфхаки на случай отключения воды и создают демотиваторы.