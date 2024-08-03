Центр Актау остался без воды
Фото: freepik
Отсутствие питьевой воды в Актау уже не является для жителей новостью. Проблемы с водоснабжением в городе возникают на постоянной основе, сообщает Zakon.kz.
К примеру, сегодня, 3 августа 2024 года, из-за порыва отключили питьевую воду в центре Актау.
В коммунальном предприятии уточнили, что в 11 микрорайоне аварийно отключена питьевая вода в нескольких домах.
Под ограничение попали пять объектов.
"Коммунальщики в настоящее время ведут аварийно-восстановительные раскопочные работы", – сказано в сообщении специалистов.
Они заверяют, что закончат ремонт до вечера. Ориентировочное время – 18:00.
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