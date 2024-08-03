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Центр Актау остался без воды

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 13:13 Фото: freepik
Отсутствие питьевой воды в Актау уже не является для жителей новостью. Проблемы с водоснабжением в городе возникают на постоянной основе, сообщает Zakon.kz.

К примеру, сегодня, 3 августа 2024 года, из-за порыва отключили питьевую воду в центре Актау.

В коммунальном предприятии уточнили, что в 11 микрорайоне аварийно отключена питьевая вода в нескольких домах.

Под ограничение попали пять объектов.

"Коммунальщики в настоящее время ведут аварийно-восстановительные раскопочные работы", – сказано в сообщении специалистов.

Они заверяют, что закончат ремонт до вечера. Ориентировочное время – 18:00.

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Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал, как актаусцы шутят о главной проблеме города. Многие снимают видео для соцсетей, лайфхаки на случай отключения воды и создают демотиваторы.

Анастасия Московчук
Актау 2024 год Вода Водоснабжение
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