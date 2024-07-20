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Мальчика, которого искали больше суток, нашли в Семее

Мальчика, которого искали больше суток, нашли в Семее , фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 20:29 Фото: ДП Абайской области
В Семее 20 июля нашелся мальчик, которого более суток искал весь город, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДП Абайской области, третьеклассник, пропавший еще вчера, нашелся живым и невредимым.

"Полицейские, волонтеры и неравнодушные жители прочесывали весь Семей. Поиски велись как в заброшенных строениях, так и в увеселительных заведениях. Стражи порядка при проведении поисковых мероприятий нашли школьника в районе поселка Восточный", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в настоящее время он доставлен в Ауэзовский отдел полиции, с ним проводят беседу. Ребенок после осмотра психолога будет передан родителям.

Ранее сообщалось, что в Семее с 19 июля 2024 года ищут пропавшего без вести несовершеннолетнего мальчика 2015 года рождения.

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