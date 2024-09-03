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Двух мальчиков искали больше суток в Семее

Двух мальчиков искали больше суток в Семее , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 18:47 Фото: polisia.kz
В Семее найдены двое мальчиков, которые ранее были объявлены в розыск, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в правоохранительных органах, 2 сентября в 10:34 на канал "102" обратилась жительница Семея с просьбой помочь в поиске ее 12-летнего сына, который три дня назад ушел из дома и не вернулся. Мать мальчика отметила, что ее сын уже неоднократно уходил из дома, но ранее всегда возвращался.

Позже, в тот же день, в 21:11 в полицию обратилась бабушка, заявив, что ее семилетний внук также пропал. Он ушел играть во двор около 18:30 и не вернулся.

Для поиска детей были задействованы комплексные силы полиции, волонтеры, учителя и местные жители. Поиски велись непрерывно, в том числе в заброшенных зданиях и развлекательных заведениях, с использованием камер видеонаблюдения. В общей сложности в поисковой операции участвовали 170 человек.

Местный житель обнаружил детей 3 сентября под мостом на детской площадке и передал информацию волонтерам и полиции. В настоящее время оба мальчика возвращены домой в целости и сохранности. С ними проведена разъяснительная работа, а старший мальчик будет поставлен на учет ювенальной полиции.

Полиция обращается к родителям с призывом быть более внимательными к своим детям и немедленно сообщать о пропаже, так как оперативное реагирование повышает шансы на успешный поиск.

Ранее Zakon.kz побеседовал со специалистами, чтобы выяснить, как быть, если пропал ребенок, зачем нужны волонтеры и почему следует бить тревогу как можно раньше. Подробнее можно узнать здесь

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