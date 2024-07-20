Более суток в Семее ищут пропавшего 9-летнего мальчика

В Семее с 19 июля 2024 года ищут пропавшего без вести несовершеннолетнего мальчика 2015 года рождения, сообщает Zakon.kz.

С просьбой помочь в поисках ребенка обратились в Департамент полиции Абайской области.

Пропавшего мальчика зовут Алинур Маненов Ерланулы; дата рождения: 26 июня 2015 года.

Согласно сообщению полиции, он вышел из дома в неизвестном направлении около 12:00 по адресу: город Семей, улица Театральная, дом 11.

"По настоящее время его местонахождение неизвестно", – сообщает областной полицейский департамент 20 июля около 13:00.

Фото: ДП Абайской области

Приметы: волосы темные, глаза карие. Рост: 135-140 см, худощавого телосложения.

Был одет в черную кепку, красную футболку, бордовые шорты и черно-зеленые кроссовки.

Если вам известно местонахождение мальчика, просьба сообщить по телефону 102.

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