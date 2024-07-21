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В Алматы под слоем штукатурки обнаружили панно 60-х годов

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 05:25 Фото: vlast.kz
Под слоем штукатурки здания пристройки к столовой Казахского национального женского педагогического университета обнаружили мозайку 60-х годов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Интернет-журнал Власть, в процессе "освобождения" утерянной мозаики, строители 18 и 19 июля обратили внимание на сходство изображенных девушек с героинями фильма "Ангел в тюбетейке".

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 05:25

Фото: vlast.kz

"Мы встречались с монументалистом Алпамысом Кенбаевым, он будет восстанавливать мозайки и переносить их. Все обсуждается, либо она остается на пристройке, либо будет перенесена на фасад здания библиотеки со стороны ул. Айтеке би. В любом случае мы хотим сделать мозаику доступной для города", – сказала ректор университета Гульмира Канай.
Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 05:25

Фото: vlast.kz

Автор проекта реконструкции библиотеки, архитектор Адильжан Муса отметил отсутствие эскизов и фотографий этой забытой мозаики. Поэтому монументалисту Алпамысу Кенебаеву скорее всего предстоит дорисовывать утраченные части. В целом отремонтированную библиотеку планируют открыть 5 октября.

А талантливая алматинская художница Елана Кудинова "оживляет" камни своего двора.

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