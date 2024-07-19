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Сад фантазий: алматинка "оживила" камни своего двора

Сад фантазий: алматинка &quot;оживила&quot; камни своего двора, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 12:06 Фото: Facebook/Елана Кудинова
Серые камни в саду жительницы Алматы превратились в цветные и забавные зверюшки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Елана Кудинова талантливая художница из Алматы. Ее творчество не знает границ. На сей раз многодетная мама не стала далеко ходить и принялась творить прямо в саду своего дома. Она буквально вдохнула жизнь в казалось бы серые и скучные камни. Нарисовав на них забавных зверюшек.

Сад фантазий: алматинка "оживила" камни своего двора, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 12:06

Фото: Facebook/Елана Кудинова

"Живые камни моего сада – собаки, игуаны, драконы, слоны и другие существа. Они все время меняются, я их подрисовываю, перерисовываю, дарю друзьям", – поделилась с подписчиками художница.
Сад фантазий: алматинка "оживила" камни своего двора, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 12:06

Фото: Facebook/Елана Кудинова

Елана Кудинова считает, что каждый камушек хранит в себе тайны и любому из них можно подобрать образ.

Сад фантазий: алматинка "оживила" камни своего двора, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 12:06

Фото: Facebook/Елана Кудинова

"Мне нравится рисовать на камнях. Они совершенно живые все, берешь в руки, рассматриваешь пристально, чья душа там спрятана? Бывает, что не сразу открывается образ, перерисовываю. Люблю перемещать камни по своему саду, они чудесно оттеняют цветы. Дарю своим любимым друзьям садоводам расписанные камешки. Поэтому мои камешки можно найти в разных садах Алматы. Часто привожу камни и коряги разные из поездок. Самые любимые – камни из Иссык-Куля".Елана Кудинова
Сад фантазий: алматинка "оживила" камни своего двора, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 12:06

Фото: Facebook/Елана Кудинова

Комментаторы выразили восхищение фантазии алматинки:

  • Что за чудо. Поистине свой мир – своими руками;
  • Дэвид Зинн заценил бы;
  • Выдумщица. Какой пример своим мальчикам и девчушкам. Творческая натура во всем. В украшении сада. В удивительных эссе о мире, природе, детях;
  • Блеск. Сад фантазий.
Сад фантазий: алматинка "оживила" камни своего двора, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 12:06

Фото: Facebook/Елана Кудинова

Мир удивителен, и порой человек делает его еще прекрасней.

Также можно посмотреть многослойные сюжеты. Как астанчанка рисует необычные цифровые картины.

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