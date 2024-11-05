В университете Алматы восстановили мозаику прошлого века

На здании Казахского национального женского педагогического университета со стороны ул. Айтеке би восстановили мозаику прошлого столетия, сообщает Zakon.kz.

В июле этого года мы сообщали, что под слоем штукатурки здания пристройки к столовой университета, строители обнаружили мозаику 60-х годов. Тогда руководство учебного заведения заверило, что с монументалистом и сыном одного из авторов панно Алпамысом Кенбаевым достигнута договоренность о восстановлении и переносе мозаики.

4 ноября фотографиями восстановленной мозаики поделился житель Алматы Андрей Переверзев в социальной сети Facebook. Оказалось, что из-за ограниченности места на фасаде библиотеки, мозаику пришлось разделить на две части.

Фото: Facebook/Андрей Переверзев

Фото: Facebook/Андрей Переверзев

Фотографии вызвали неподдельный восторг и ностальгию у жителей Алматы.

благодарю тех, кто восстановил мозаику. До слез. Это мои студенческие счастливые годы, моя юность, становление... Пойду посмотрю, сфотографируюсь. Где вы, девчонки из филфака 1975 года выпуска? Отзовитесь!

чудесная мозаика! Как здорово, что сберегли ее;

замечательная мозаика Кенбаева получит вторую жизнь! Для нас студентов Молдахмет Сыздыкович был удивительным человеком. Добрым, простым, открытым, веселым и безмерно талантливым!

нужно сходить и полюбоваться мозаичным панно. Еще во дворах ЖенПи была стена с работой Кенбаева и Цивчинского. Надеюсь, ее сохранят.

А ко Дню Республики в другом университете Алматы появилась скульптура-покровительница студентов.