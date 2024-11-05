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В университете Алматы восстановили мозаику прошлого века

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 04:04 Фото: Facebook/Андрей Переверзев
На здании Казахского национального женского педагогического университета со стороны ул. Айтеке би восстановили мозаику прошлого столетия, сообщает Zakon.kz.

В июле этого года мы сообщали, что под слоем штукатурки здания пристройки к столовой университета, строители обнаружили мозаику 60-х годов. Тогда руководство учебного заведения заверило, что с монументалистом и сыном одного из авторов панно Алпамысом Кенбаевым достигнута договоренность о восстановлении и переносе мозаики.

4 ноября фотографиями восстановленной мозаики поделился житель Алматы Андрей Переверзев в социальной сети Facebook. Оказалось, что из-за ограниченности места на фасаде библиотеки, мозаику пришлось разделить на две части.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 04:04

Фото: Facebook/Андрей Переверзев

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 04:04

Фото: Facebook/Андрей Переверзев

Фотографии вызвали неподдельный восторг и ностальгию у жителей Алматы.

  • благодарю тех, кто восстановил мозаику. До слез. Это мои студенческие счастливые годы, моя юность, становление... Пойду посмотрю, сфотографируюсь. Где вы, девчонки из филфака 1975 года выпуска? Отзовитесь!
  • чудесная мозаика! Как здорово, что сберегли ее;
  • замечательная мозаика Кенбаева получит вторую жизнь! Для нас студентов Молдахмет Сыздыкович был удивительным человеком. Добрым, простым, открытым, веселым и безмерно талантливым!
  • нужно сходить и полюбоваться мозаичным панно. Еще во дворах ЖенПи была стена с работой Кенбаева и Цивчинского. Надеюсь, ее сохранят.

А ко Дню Республики в другом университете Алматы появилась скульптура-покровительница студентов.

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