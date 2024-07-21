Погода в Астане, Алматы и Шымкенте: прогноз от синоптиков с 21 по 23 июля

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды с 21 по 23 июля 2024 года в трех мегаполисах страны, сообщает Zakon.kz.

В Астане: 21 июля – переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 23-25 тепла;

– переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 23-25 тепла; 22 июля – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 26-28 тепла;

– переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 26-28 тепла; 23 июля – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 28-30 тепла. Фото: pixabay В Алматы: 21 июля – переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3 -8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла;

– переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3 -8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла; 22 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 32-34 тепла;.

– переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 32-34 тепла;. 23 июля – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 32-34 тепла. В Шымкенте: 21 июля – небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 34-36 тепла;

– небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 34-36 тепла; 22 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 34-36 тепла;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 34-36 тепла; 23 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 35-37 тепла. Фото: Instagram/akimat_shymkent Ранее синоптики рассказали о том, какой будет погода по Казахстану сегодня 21 июля. Читайте также В Алматы под слоем штукатурки обнаружили панно 60-х годов Зодиакальная несовместимость: почему некоторые знаки не находят общий язык В Астане 23 автобусных маршрута временно изменили схему движения

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