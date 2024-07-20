Грозы, шквал и сильная жара – прогноз погоды в Казахстане на 21 июля

В "Казгидромете" рассказали о том, какая погода будет на территории Казахстана в воскресенье, 21 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, в большинстве областей Казахстана на фоне пониженного атмосферного давления временами пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением порывистого ветра до 15-20 м/с, а сильные ливневые дожди с градом ожидаются на востоке, в горных районах юга, юго-востока страны.

"Днем преобладающая температура воздуха составит на севере, востоке страны +20+28°C, на юге +34+39°C, в центре страны прогнозируется повышение до +25+33, на юго-востоке до +30+38°C, а на западе страны до отметки сильной жары +33+38°C". РГП "Казгидромет"

Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях страны:

21 июля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный в горах порывы 15-20 м/с. На юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жетысуской области прогнозируется сильный дождь. На севере, востоке, в горных районах области ожидается гроза, град. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Улытауской области ожидается гроза. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре, на юге Кызылординской области и Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске также прогнозируется гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке, юге Абайской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем с порывами до 23 м/с.

В Семее ожидается гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, днем на юге, востоке Атырауской области синоптики прогнозируют грозу. Ветер юго-западный днем на западе, юге области с порывами до 20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+38°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке, северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырау днем 21 июля ожидается гроза при сильной жаре +36°C. Также специалисты предупреждают о чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Актюбинской области синоптики прогнозируют грозу. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара +36°C. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере, юге области сильный дождь, гроза, днем на востоке, юге области сильный дождь, на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске – гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Астане 21 июля временами ожидается гроза. Днем возможен град.

Днем на востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем 21 июля ожидается гроза.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35+37°C.

На западе, юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Джангалинском районе сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность.

В Уральске также сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области прогнозируется гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +38+39°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актау днем 21 июля ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области гроза, град. Ветер юго-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с.

В Алматы ночью временами ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы до 15 м/с.

В Конаеве также возможен ветер, временами с порывами до 18 м/с.

Ранее синоптики рассказал корреспонденту Zakon.kz, когда в Алматы установится жаркая погода без осадков.