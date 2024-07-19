Погода в Астане, Алматы и Шымкенте: синоптики дали прогноз на 20-22 июля

Фото: unsplash

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о погоде на ближайшие трое суток – с 20 по 22 июля 2024 года – в Астане, Алматы и Шымкенте.

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