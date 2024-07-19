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Погода в Астане, Алматы и Шымкенте: синоптики дали прогноз на 20-22 июля

Погода в Астане, Алматы и Шымкенте: синоптики дали прогноз на 20-22 июля, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 16:10 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о погоде на ближайшие трое суток – с 20 по 22 июля 2024 года – в Астане, Алматы и Шымкенте.

В Астане:

  • 20 июля – переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 1-6, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С;
  • 21 июля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +24+26°С;
  • 22 июля – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С.

В Алматы:

  • 20 июля – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3- 8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С;
  • 21 июля – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С;
  • 22 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +32+34°С.

В Шымкенте:

  • 20 июля – переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный 8-13, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +33+35°С;
  • 21 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С;
  • 22 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С.

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