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Машины в подарок и не только: как в Рудном чествовали металлургов

Праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 09:05 Фото: PR-служба ERG
Во всех родных городах компании ERG масштабно отметили День металлурга. Праздник проходил в Актобе, Аксу, Павлодаре и Рудном. Металлурги получили свои заслуженные награды и подарки – квартиры и машины. Zakon.kz побывал в Костанайской области, где праздновали с большим размахом.

В Рудном профессиональный праздник металлургов начали отмечать еще с самого утра. В парке "Достык" проходил детский праздник, на центральной площади было торжественное награждение металлургов Костанайской области, а вечером состоялся концерт с участием популярных казахстанских исполнителей.

праздник , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 09:05

Фото: PR-служба ERG

Руководитель дивизиона "Железо" ERG Сергей Напольских рассказал, что чуть больше 13 тыс. человек работают на АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" и АО "Качары руда". 

"Соответственно, если посчитать, то если в каждой семье минимум по 3-4 человека, то большая часть жителей города Рудного тесно связана с нашим предприятием – с работой, обслуживанием оборудования и обеспечением производственного процесса", – озвучил он. 

Кроме того, для жителей города и сотрудников ССГПО этот год стал особенным. В Рудном отмечали двойной праздник – День металлурга и 70 лет со дня образования родного предприятия! И в свой юбилей компания подарила всем грандиозный праздник.

Праздник , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 09:05

Фото: PR-служба ERG

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов во время торжественного мероприятия отметил, что предприятие славится своими трудовыми династиями. Множество семей целыми поколениями вносят свой вклад в развитие предприятия. 

Аким, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 09:05

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

"АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" – это труд множества людей, которые так или иначе приняли участие в достижение этого успеха. Сотни молодых людей ежегодно продолжают пополнять трудовой коллектив", – сказал Кумар Аксакалов. 

Также аким отметил, что за свою 70-летнюю историю ССГПО добилось значительных успехов. Предприятие не раз становилось лучшим в стране, открывались новые производства, ставились рекорды по добыче руды и производству продукции. 

Праздник , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 09:05

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

Во время праздника на центральной площади свыше 300 сотрудников ССГПО и "Качары руда" получили заслуженные государственные и отраслевые награды.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 09:05

Фото: PR-служба ERG

Поздравление , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 09:05

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

Десять лучших сотрудников ССГПО получили от председателя Совета директоров Шухрата Ибрагимова ключи от автомобилей казахстанской сборки JAC JS6. 

Праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 09:05

Фото: PR-служба ERG

"Когда узнал о таком подарке, сердце наполнилось гордостью и уверенностью: значит, я все делал правильно. В ССГПО я работаю 44 года. Вместе с предприятием пережил многое. Неожиданно и приятно, что меня выделили и отметили мое постоянство и преданность родному предприятию", – поделился машинист роторного экскаватора Александр Помелов.

Стоит отметить, что аналогичные машины отечественного автопрома вручили и лучшим металлургам предприятий ERG в Павлодаре. Там, кстати, 60-летие отметил Павлодарский алюминиевый завод АО "Алюминий Казахстана", также входящего в ERG. 

Праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 09:05

Фото: PR-служба ERG

Председатель Совета директоров ERG Шухрат Ибрагимов заявил, что сегодня можно с гордостью говорить, что ССГПО – важное звено в промышленности Казахстана. 

"Сегодня мы поздравляем коллектив ССГПО с важной датой – 70-летием. Руда – один из металлов, который обеспечивает нашей стране финансовую стабильность. ССГПО – это не просто аббревиатура, это символ трудолюбия, настойчивости и стремления к новым высотам. На протяжении семи десятилетий предприятие развивалось, преодолевая все преграды и трудности", – отметил спикер.

После всех поздравлений и награждений праздник продолжился концертом "Звездная эстрада". Свои хиты исполнили Казыбек Курайыш, Мирас Жугунусов, Назима, Асха Принц и другие звезды. 

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 09:05

Фото: PR-служба ERG

К вечеру на центральной площади города собралось очень много людей. А в списке приглашенных гостей оказался Jah Khalib. 

Концерт , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 09:05

Фото: PR-служба ERG

Стоит отметить, что для ССГПО 70 лет – это целая жизнь. За это время произведено почти 745 млн тонн концентрата и около 395 млн тонн окатышей. Предприятие не стояло на месте. Так, при внедрении передовых технологий в производственный процесс разработан новый вид продукции – BF-окатыши с повышенным содержанием железа. Их получают из железорудного концентрата, в котором 65,5-66% железа. Произведено две партии в объеме порядка 150 тыс. тонн. Полученную продукцию продали в Казахстане.

Производство , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 09:05

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

Этот опыт – первый шаг в получении высококачественных окатышей и концентрата для будущего производства завода горячебрикетированного железа. Это еще один грандиозный проект ССГПО. Сегодня он находится на стадии разработки проектной документации. 

Праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 09:05

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

Железорудный дивизион активно внедряет долгосрочную стратегию развития. На качарской площадке завершено обновление промышленного автопарка. Приобретено 42 220-тонных самосвалов HITACHI и шесть экскаваторов с емкостью ковша до 30 кубических метров. Хорошее оснащение дает результаты. В этом году плановый объем добычи руды составляет 15,5 млн тонн, в следующем – на миллион с небольшим больше. 

Университет , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 09:05

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

Большое внимание уделяется образовательным заведениям. В корпоративном университете ERG при обучении используются современные технологии: VR-очки, высокотехнологичный тренажер-симулятор карьерного самосвала.

Университет , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 09:05

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

Для новых прогрессивных подходов в обучении в Рудненском индустриальном университете приобретено ученическое оборудование и программное обеспечение. 

19 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении работников металлургии.

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