"Триллион штук на грани гибели": жители Атырау о массовом море рыб

В Атырау вновь зафиксирована массовая гибель рыбы. На этот раз жертвой стала молодь сома, карася, сазана, судака и воблы. Местные жители бьют тревогу и призывают к их спасению волонтеров, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам жителя Атырау Аслана Омарова, мор рыбы зафиксирован в канале "Черная речка".

"Здесь триллион рыбы, если не больше. Молодь воблы, сазана, судака, карася – их очень много, я такое впервые вижу. Нужно срочно спасать рыбу, переселить их в Жайык, срочно нужна помощь волонтеров, военных, акимата. Сейчас здесь находятся работники "Спецавтобазы" и рыбной охраны, но их мало. Если лед встанет, то все они погибнут", – сетует он.

В областном департаменте сообщили, что на место инцидента выехала комиссия, в состав которой вошли представители Департамента экологии и сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

"По результатам исследования установлено, что содержание кислорода в воде составило 1 мг/л, а температура воды находилась в пределах 3-6°С. Комиссия пришла к выводу, что гибель мальков произошла из-за недостаточного содержания кислорода в воде. С места происшествия было спасено 9 500 мальков рыбы, которые были выпущены в реку Жайык. Извлечение погибшей рыбы оказалось невозможным из-за ее нахождения подо льдом. Просим не распространять ложную информацию о массовой гибели рыбы и доверять только официальным источникам. Дополнительная информация о проделанной работе будет предоставлена позже", – сообщил руководитель Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Нурлыбек Гайсин.

По его словам, к работам по спасению мальков и сбору погибшей рыбы приступили сотрудники инспекции, местные исполнительные органы, специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие, работники рыбохозяйственных организаций и волонтеры. Для обеспечения безопасности в условиях низкой температуры воды используются специальные защитные костюмы.

Последний факт гибели рыбы был зафиксирован в июле 2024 года. Тогда специалисты связали произошедшее с образованием искусственных озер после паводков, куда рыба зашла на нерест.