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Можно ли ознакомиться онлайн с электронными материалами уголовного дела

Можно ли ознакомиться онлайн с электронными материалами уголовного дела, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 14:17 Фото: pxhere
Участники казахстанского уголовного процесса, находясь в любой точке мира, могут получить доступ к сведениям о принятых процессуальных решениях и ознакомиться с электронными материалами уголовного дела в режиме онлайн, сообщает Zakon.kz.

Такой функционал доступен через сервис после авторизации в разделе Публичный сектор ЕРДР.

После авторизации система автоматически проверит, является ли гражданин участником уголовного процесса. Доступ к материалам уголовного дела в режиме онлайн предоставляется исключительно следователем или дознавателем только участникам уголовного дела. Также сервис позволяет участникам процесса, не выходя из дома или офиса, запросить нужные процессуальные документы.


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