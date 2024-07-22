Можно ли ознакомиться онлайн с электронными материалами уголовного дела
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Участники казахстанского уголовного процесса, находясь в любой точке мира, могут получить доступ к сведениям о принятых процессуальных решениях и ознакомиться с электронными материалами уголовного дела в режиме онлайн, сообщает Zakon.kz.
Такой функционал доступен через сервис после авторизации в разделе Публичный сектор ЕРДР.
После авторизации система автоматически проверит, является ли гражданин участником уголовного процесса. Доступ к материалам уголовного дела в режиме онлайн предоставляется исключительно следователем или дознавателем только участникам уголовного дела. Также сервис позволяет участникам процесса, не выходя из дома или офиса, запросить нужные процессуальные документы.
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