Онлайн-шопинг закончился уголовным делом в Байконуре

На комплексе Байконур возбуждено уголовное дело по факту интернет-мошенничества, жертвой которого стала местная жительница, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре комплекса, дело расследуется по статье о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

По данным следствия, 52-летняя женщина увидела в одной из социальных сетей объявление о продаже одежды. Заинтересовавшись предложением, она связалась с человеком, представившимся сотрудником интернет-магазина. Собеседник предоставил номер банковской карты для оплаты заказа, после чего покупательница перевела 33 тыс. тенге.

Однако после получения денег продавец перестал выходить на связь, а товар так и не был доставлен.

В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для установления личности злоумышленника и всех обстоятельств произошедшего.

В прокуратуре напомнили гражданам о необходимости соблюдать осторожность при покупках в интернете и не переводить деньги заранее, не убедившись в надежности продавца и безопасности сделки.

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