Онлайн-шопинг закончился уголовным делом в Байконуре
Как рассказали в прокуратуре комплекса, дело расследуется по статье о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.
По данным следствия, 52-летняя женщина увидела в одной из социальных сетей объявление о продаже одежды. Заинтересовавшись предложением, она связалась с человеком, представившимся сотрудником интернет-магазина. Собеседник предоставил номер банковской карты для оплаты заказа, после чего покупательница перевела 33 тыс. тенге.
Однако после получения денег продавец перестал выходить на связь, а товар так и не был доставлен.
В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для установления личности злоумышленника и всех обстоятельств произошедшего.
В прокуратуре напомнили гражданам о необходимости соблюдать осторожность при покупках в интернете и не переводить деньги заранее, не убедившись в надежности продавца и безопасности сделки.
Ранее об опасности в WhatsApp предупредили казахстанцев.