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Четыре человека умерли после ЧП на ферросплавном заводе в Караганде: комиссия озвучила, кто виноват

Четыре человека умерли после ЧП на заводе ферросплавов в Караганде, кто виноват, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 10:16 Фото: pexels
Стали известны итоги работы спецкомиссии, созданной для расследования группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 20 июля 2024 года в Караганде на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation", сообщает Zakon.kz.

Изучив обстоятельства происшествия, комиссия определила, что основная вина лежит на работодателе, рассказали 23 августа в Минтруда.

"К такому выводу члены комиссии пришли после изучения технической документации, результатов осмотра места происшествия, опросов очевидцев, заключения экспертной организации, нормативных документов и других материалов. Было установлено, что на предприятии не были в должной мере приняты неотложные меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов, не были в должной мере созданы безопасные условия труда и элементы контроля за соблюдением работниками правил, инструкций и технологической дисциплины", – сказано в распространенном сообщении.

Члены комиссии встретились с пострадавшими и членами их семей, объяснили права на социальную защиту в соответствии с действующим законодательством.

"Результаты расследования специальной комиссии и все собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, признанных виновными в произошедшем несчастном случае. Также комиссия постановила руководству ТОО "YDD Corporation" принять комплекс мер по устранению причин несчастного случая и предотвращения подобных ситуаций в будущем", – отметили в Минтруда.

По информации работодателя, все вопросы материального характера, касающиеся его обязательств, а также оказания другой помощи близким родственникам погибших и самим пострадавшим, урегулированы.

Также компания оказала материальную помощь близким родственникам пострадавших.

20 июля 2024 года в Караганде на ферросплавном заводе "YDD Corporation" произошел несчастный случай на производстве – выброс пламени, в результате которого пострадали восемь рабочих, четверо из них погибли.

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