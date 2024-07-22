Тушки мертвых уток обнаружили в Атырау

Тушки уток-чирков, разбросанных по земле, обнаружили вблизи канализационно-очистных сооружений "Тухлая балка". Неравнодушный житель Атырау запечатлел инцидент на видео, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам автора, видео с трупами пернатых было снято в районе Тухлой балки, где сливаются городские нечистоты. Мужчина насчитал 4 мертвых птицы, а также зафиксировал, с его слов, больного лебедя.



"Непонятно, что вытекает из трубы. Лежат тушки птиц. Тут лебедь больной, еле–еле карабкается", - говорит мужчина за кадром.





Корреспонденту Zakon.kz в департаменте экологии области и территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что на место, где было снято видео, сейчас направлена специальная комиссия.

"По данному инциденту, сейчас инициирована комиссия. Наши специалисты работают совместно с департаментом экологии. Сегодня мы возьмем пробы. Результаты сообщим дополнительно", - сказал главный специалист Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мереке Шалкаров.

Ранее Zakon.kz писал, как в соцсетях распространяется видео с погибающей рыбой в пригородных селах близ Атырау.