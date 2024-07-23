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В Семее с 29 июля закрывается Центр обслуживания населения №3

Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 07:45 Фото: gov4c.kz
В городе Семее с 29 июля закрывается Центр обслуживания населения №3, расположенный по ул. Папанина, 34а, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба городского акимата, все необходимые государственные услуги можно, как и раньше, получить:

  • в ЦОНе №1 по адресу: 408 квартал, 21;
  • в ЦОНе №2 по ул. Момышулы, 22.
"Также по дежурному графику работает отдел обслуживания населения №2 города Семея", – говорится в сообщении.

Кроме того жителям Семея предлагают заранее забронировать посещение в центр обслуживания населения через мобильное приложение "ЦОН", а также, позвонив по номеру 1414.

Днями ранее в Семее нашелся мальчик, которого более суток искал весь город,

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