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Общество

Непогода обрушится на Казахстан 29 июля

стекло, капли дождя, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 17:27 Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящий понедельник, 29 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на республику обрушится непогода.

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую часть территории Казахстана, на севере, в центре ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможны шквал и выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на юге – пыльная буря. На севере Казахстана в ночные и утренние часы прогнозируется туман".РГП "Казгидромет"

При этом жару никто не отменял.

"Днем в области Жетысу, на юге области Абай и Восточно-Казахстанской области сильная жара +35+36°C".РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Костанайской, на западе, востоке Павлодарской, на севере Карагандинской, на юге Мангистауской, на востоке Жамбылской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на западе, юге, востоке Карагандинской, на юге, востоке Актюбинской областей и области Улытау, на юге, севере, востоке Атырауской, на севере, западе, в центре Мангистауской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на западе, юге Восточно-Казахстанской областей.

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Фото Динара Халдарова
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