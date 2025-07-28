Непогода обрушится на Казахстан 29 июля

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящий понедельник, 29 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на республику обрушится непогода.

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую часть территории Казахстана, на севере, в центре ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможны шквал и выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на юге – пыльная буря. На севере Казахстана в ночные и утренние часы прогнозируется туман". РГП "Казгидромет"

При этом жару никто не отменял.

"Днем в области Жетысу, на юге области Абай и Восточно-Казахстанской области сильная жара +35+36°C". РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что ожидается:

высокая пожарная опасность – в области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Костанайской, на западе, востоке Павлодарской, на севере Карагандинской, на юге Мангистауской, на востоке Жамбылской областей;

– в области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Костанайской, на западе, востоке Павлодарской, на севере Карагандинской, на юге Мангистауской, на востоке Жамбылской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на западе, юге, востоке Карагандинской, на юге, востоке Актюбинской областей и области Улытау, на юге, севере, востоке Атырауской, на севере, западе, в центре Мангистауской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на западе, юге Восточно-Казахстанской областей.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 29 по 31 июля 2025 года.