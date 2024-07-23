В Алматы на ночь перекроют съезды на транспортной развязке
Фото: Zakon.kz
С 23:00 24 июля до 6:00 25 июля движение будет перекрыто на съездах с южной стороны проспекта Рыскулова в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Это связано с проведением среднего ремонта участков транспортной развязки Рыскулова – Кудерина, передает пресс-служба акимата города.
Объезд будет обеспечен по улицам Сокпакбаева, Сусанина, Крылова и Сахалинская.
Фото: акимат города Алматы
Ранее в Алматы на двое суток частично перекрыли улицу Карасай батыра.
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