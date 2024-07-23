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В Алматы на ночь перекроют съезды на транспортной развязке

В Алматы на ночь перекроют съезды на транспортной развязке, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 16:12 Фото: Zakon.kz
С 23:00 24 июля до 6:00 25 июля движение будет перекрыто на съездах с южной стороны проспекта Рыскулова в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Это связано с проведением среднего ремонта участков транспортной развязки Рыскулова – Кудерина, передает пресс-служба акимата города.

Объезд будет обеспечен по улицам Сокпакбаева, Сусанина, Крылова и Сахалинская.


В Алматы на ночь перекроют съезды на транспортной развязке, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 16:12

Фото: акимат города Алматы

Ранее в Алматы на двое суток частично перекрыли улицу Карасай батыра.

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